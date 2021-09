Wolff heeft plan voor rookies: "Kunnen derde auto inzetten"

Het is een doorn in het oog van de Formule 1: jonge coureurs krijgen steeds minder de kans op zich te bewijzen in een Formule 1-wagen. De sport zelf heeft al een plannetje wat ze willen doorvoeren maar ook Toto Wolff heeft iets bedacht waar hijzelf wel heil in ziet.

De Formule 1 denkt erover na om de teams te verplichten om bij de vrije trainingen tijdens een aantal weekenden jonge coureurs in te zetten. Rookies kunnen tegenwoordig nog maar amper aan de bak in de Formule 1. Dat komt bijvoorbeeld door de gelimiteerde testdagen die de teams nog maar hebben.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt ook mee over het probleem en hij heeft zelfs een plan gemaakt om het varkentje te wassen. In gesprek met Motorsport-Total.com doet Wolff zijn plan uit de doeken: "Het is een feit dat de Formule 1 net zo gesloten is als de Amerikaanse franchises maakt het de Champions League van de motorsport. We moeten ervoor zorgen dat jonge en getalenteerde coureurs een kans krijgen. We kunnen een derde auto inzetten waar teams verplicht een rookie moeten zetten. Dan heb je een startveld van dertig auto's."