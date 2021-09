'Ferrari krijgt motorupdate in Turkije'

Ferrari en McLaren hebben in het verleden al veel duels uitgevochten. Ook dit jaar zijn de twee teams weer in een ware strijd verwikkeld. Dit keer niet om de wereldtitel maar om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Vooralsnog gaat McLaren aan de leiding in het duel maar Ferrari heeft een plan.

De legendarische Italiaanse renstal hint al enkele weken op een gloednieuwe Power Unit en ook op een motor update. De update zit er in ieder geval aan te komen. Het gerenommeerde Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat de update in Turkije komt.

De update heeft echter wel gevolgen voor het team. Aangezien zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc hun motor-limiet hebben bereikt zullen ze tegen een fikse gridstraf aanlopen. Aangezien het circuit in Turkije een mooie plek is voor een inhaalrace is de perfecte plek voor de update. De Ferrari's zullen 10 tot 15 extra paardenkracht tot hun beschikking krijgen.