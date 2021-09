Steiner over rijderskeuze: "Puur zakelijke beslissing"

Haas kent een dramatisch seizoen. De Amerikaanse formatie heeft nog geen enkel punt gescoord en de rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher beginnen elkaar steeds meer tegen te komen op het circuit, in de negatieve zin van het woord. De twee vervingen Kevin Magnussen en Romain Grosjean die allebei naar Amerika vertrokken.

Teambaas Günther Steiner weet dat het een zwaar seizoen is. Met de komst van de twee debutanten heeft hij het hachje van het team gered. In gesprek met de Deense krant Ekstra Bladet gaat hij hierop in: "Ik moest mogelijkheden vinden om het team draaiende te houden. Veel families hangen er vanaf. Dus moet je moeilijke beslissingen maken zelfs als je ze niet leuk vindt. Er was geen woede of onvrede, het was een puur zakelijke beslissing."

Voor de Denen betekende de keuze een afscheid van hun nationale trots Kevin Magnussen. Steiner laat de Deense krant weten dat hij geen andere keuze had: "Het alternatief was dat we hier niet meer zouden zijn. Mensen moeten dat begrijpen. Dus als we door zouden gaan met Kevin had hij helemaal geen auto om te besturen."