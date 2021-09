Seidl waakt voor te veel optimisme: "Werden week eerder vernietigd"

De Italiaanse Grand Prix op Monza was een waar succesnummer voor het team van McLaren. De Britse formatie won voor het eerst sinds 2012 weer een race en deed dat ook nog eens met een 1-2tje. Een mooie reden om te zweven van blijdschap maar teambaas Andreas Seidl blijft met beide benen op de grond staan.

De Duitse teambaas weet dat elk weekend anders is. Je kan zomaar het ene weekend staan te juichen op het podium om er een race later in de eerste bocht af te vliegen. In gesprek met Motorsport.com tempert Seidl dan ook de verwachtingen: "Wat is respecteer aan Mercedes en Red Bull is dat ze elke race een auto hebben die kan winnen. Dat is het verschil tussen ons en die teams. Ik staat mij dan ook niet blind op een 1-2tje. Dit was een sensationeel resultaat voor het team maar een week eerder werden we nog verpletterd op Zandvoort."

Desondanks is Seidl zich ervan bewust dat de superprestatie op Monza het team een prachtige boost voor het zelfvertrouwen heeft opgeleverd. Seidl: "Het is de best denkbare motivatie om door te blijven pakken. Ik ben erg blij met wat beide coureurs hebben laten zien. Ik ben blij dat Daniel de stap heeft gemaakt sinds de zomerstop, dat hij nu weer terug is op het niveau waar wil zijn en waar wij hem willen hebben."