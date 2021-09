Berger over titelstrijd: "Zou goed zijn voor de sport als Max wint"

Als Max Verstappen dit jaar de wereldtitel pakt zal er waarschijnlijk een waar volksfeest losbarsten in Nederland. Niet alleen zou dat een hoogtepunt zijn in de vaderlandse sportgeschiedenis, het zou ook goed zijn voor de Formule 1. Dat is de tenminste de mening van Gerhard Berger.

De Oostenrijkse oud-coureur geniet met volle teugen van de epische titelstrijd tussen Verstappen en zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. In gesprek met Motorsport.com is Berger dan ook lyrisch: "Dit is echt racen en dit is wat de Formule 1 nodig heeft. We hebben eindelijk twee zwaargewichten die het tegen elkaar op nemen. Het feit dat ze voor twee verschillende team racen maakt het alleen maar beter. Dit is waar de Formule 1 jaren op heeft gewacht, dit is vitaal voor de sport. Als Ferrari ook nog mee gaat doen zitten de tribunes vol."

Berger ziet dan ook geen enkel verschil in kwaliteit tussen de twee titelrivalen. "Max komt niets meer tekort, hij is in mijn optiek van hetzelfde niveau als Lewis. He maakt geen foutjes meer. Kijk naar Zandvoort, onder die enorme druk maakt hij geen fout."

De Oostenrijkse oud-coureur zou het dan ook fantastisch vinden als de Nederlander aan het einde van het seizoen mag juichen. "Voor de sport in zijn geheel zou het goed als er iets verandert en Max de titel pakt. We hebben Lewis nu vier jaar op rij zien winnen en Max is ook uitgegroeid tot een superster. Het zou goed zijn als de jongeling aan het langste eind trekt."