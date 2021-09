Italiaanse Grand Prix draait groot verlies

De Italiaanse Grand Prix was op de baan dan misschien wel een succesnummer maar financieel gezien was dat het zeer zeker niet. Er zaten heel weinig mensen op de tribune en winst draaien is dan ook alles behalve gelukt.

Op het circuit maakten de McLarens en Max Verstappen en Lewis Hamilton er een waar spektakelstuk van. Thuis voor de buis genoten er veel mensen van de race maar op het circuit was er amper publiek aanwezig. Door de coronamaatregelen mocht Monza slechts 50 % van de kaartjes verkopen per dag. Men kan wel stellen dat afstand houden geen moeilijke opgave was, er kwamen slechts 16.000 mensen opdagen op de zondag.

Volgens de president van het circuit is er dan ook verlies gedraaid. Niet zo'n klein beetje ook. er zou 15 miljoen euro verlies zijn gedraaid. In de sportkrant Gazzetta dello Sport spreekt de president uit hoe ze in de toekomst aan een oplossing gaan werken: "We zijn aan het werk om het circuit als de 'Temple of Speed' te verbeteren en we willen focussen op meer research en innovatie in de toekomst."