Perez doet dingen anders: "Stapje voor stapje volg ik mijn eigen pad"

Het leek er in de eerste seizoenshelft heel eventjes op dat Sergio Perez precies de tweede coureur was die Red Bull al jaren miste. Maar inmiddels zijn de prestaties van de Mexicaan een beetje minder geworden. Inmiddels is Perez zelf hard bezig zijn weg te vinden bij de succesploeg met contractverlening als gevolg.

Perez is tegenwoordig hard bezig zijn eigen route bij het team uit te stippelen. In gesprek met Motorsport.com legt uit zijn situatie uit: "Stapje voor stapje volg ik mijn eigen pad. Ik test verschillende dingen uit en probeer het te laten werken. Omdat we zo weinig rijtijd hebben is het moeilijk om verschillende dingen te testen binnen een weekend. Het proces is moeilijker geworden omdat we maar zo weinig in de auto zitten dit jaar."

Perez is inmiddels ook hard aan het experimenteren met een andere set-up dan zijn teamgenoot. Zowel hij als zijn voorgangers hadden namelijk wat moeite met de set-up van Verstappen. Perez legt uit hoe hij het liefst rijdt: "Ik hou er bijvoorbeeld van om een meer stabiele achterkant te hebben vergeleken met Max. Vooral in medium-speed en high-speed bochten. Dat geeft mij meer gevoel met de auto en ik vind het leuker."