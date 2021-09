Alonso duidelijk: "Niet snelste van middenveld, wel beste team"

Ook dit jaar is de strijd in het middenveld weer fel. De coureurs in het middenveld bevechten elkaar met hand en tand. Nieuw in deze strijd is dit jaar de sluwe ervaren vos Fernando Alonso. Bij Alpine doet de Spaanse tweevoudig wereldkampioen het lang niet slecht.

Alpine staat momenteel vijfde in de spannende strijd tussen achter de koplopers. Veel van die punten zijn afkomstig van de Hongaarse winst van Esteban Ocon. Alonso denkt dat Alpine het spelletje goed speelt. In gesprek met Motorsport.com gaat hij hierop in: "Wij leveren het op zondag. Op pure snelheid kunnen we misschien de strijd niet aan met AlphaTauri of Aston Martin maar we beschikken wel om het team om op zondag met hen te vechten om de punten."

En dat knokken zullen ze blijven doen. Met volle overgave: "We zullen tot het bittere einde blijven vechten voor de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. We doen het wat dat betreft best aardig als team." En dat klopt, met enige regelmaat is Alonso op de zondagen in beeld terwijl hij in een fel duel is verwikkeld met een concurrent.

En op die zondagen is Alpine op zijn best. Dat is tenminste de mening van Alonso: "Om elke zondag punten te scoren is de kracht van dit team. We hebben waarschijnlijk niet de snelste auto van het middenveld maar we lijken wel over het beste team van de middenmoot te beschikken. Daardoor kunnen we op elke zondag punten scoren."