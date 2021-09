Ferrari twijfelde of Schumacher wel de juiste coureur was

In de Netflix-documentaire Schumacher over het leven van Michael Schumacher blijkt dat Ferrari in het begin twijfelde of Schumacher wel de juiste coureur was voor het rode team. Het management begon te twijfelen of zij wel de juiste coureur onder contract hadden. Jean Todt stelde het winnende team samen, maar de veranderingen kwamen niet direct op gang. Vanaf begin jaren '00 werd het team echter een onverslaanbare kracht in de Formule 1. Scuderia Ferrari won begin deze eeuw jarenlang zo'n beetje alles wat er maar te winnen viel in de Formule 1.

In de eerste periode waarin Jean Todt, Ross Brawn en topontwerper Rory Byrne samenwerkten bleven successen nog uit tussen 1996 en 1998. Jean Todt geeft toe dat hij destijds begon te twijfelen of Michael Schumacher wellicht de zwakste schakel in de ketting zou zijn. Todt zegt in de vandaag gelanceerde documentaire dat het management van Ferrari op een gegeven moment zich de vraag stelde: "Is Michael de juiste coureur voor ons of zouden we iemand zoals (Mika) Häkkinnen in zijn plaats moeten hebben?"

Vanaf 1999 won Ferrari tot en met 2004 de constructeurstitels. Michael Schumacher pakte tussen 2000 en 2004 de wereldtitels voor coureurs door de sport ronduit te domineren.