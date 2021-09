Aston Martin blij met Vettel: "Onze intentie om door te gaan"

Sinds dit jaar is Sebastian Vettel verlost van de druk van Ferrari. De ervaren Duitser is sinds dit seizoen Aston Martin-coureur. Maar opvallend genoeg is de optie om zijn contract te verlengen nog niet gelicht. En dat is weer voer voor geruchten.

Het seizoen verloopt nog niet zoals Vettel zou hebben gehoopt. Aston Martin is zeker niet de koploper van het middenveld en punten zijn niet altijd een zekerheid. In Azerbeidzjan beleefde Vettel zijn hoogtepunt van het jaar door op het podium te eindigen. Maar doordat zijn contract nog steeds niet is verlengd beginnen de geruchten op te borrelen.

Zo zou er frictie zijn en kan Vettel volgend jaar ineens zonder stoeltje komen te zitten. Volgens Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll klopt hier echter niks van. Bij de BBC spreekt de steenrijke Canadees zich uit: "We zijn heel blij met Sebastian. Het is onze grote intentie om door te gaan met hem, volgend jaar en de jaren erna. Ze hebben geen idee over onze sterke wens om met hem verder te gaan in de Formule 1."