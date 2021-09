Aston Martin begonnen met bouw nieuwe fabriek

Toen Lawrence Stroll zijn Formule 1-team omdoopte tot Aston Martin barstte hij van de ambitie. Inmiddels rijdt er een meervoudig wereldkampioen rondjes in zijn een van zijn snelle bolides en stond Vettel ook al op het podium in Azerbeidzjan. Nu is er begonnen aan een nieuw prestige-project: een nieuwe fabriek.

Momenteel resideert het team in Silverstone, vlakbij het Formule 1-circuit. Maar de fabriek voldoet niet meer aan de wensen van de ambitieuze Canadees en zijn mannen want er is vandaag begonnen aan de bouw van een gloednieuwe fabriek.

A team on a mission to win.



This is more than just a factory, this will be a home to inspiring minds, a campus purpose-built for success.



Read the full story ➡️ https://t.co/LIFYqRw6we pic.twitter.com/uhtEOUxNDI — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 14, 2021

Het nieuwe stulpje van Aston Martin zal bestaan uit drie gebouwen. Een van die gebouwen zal het onderkomen zijn van de nieuwe windtunnel van het team. De nieuwe fabriek moet helpen bij het najagen van de grote droom van het team: de wereldtitel. Ze moeten nog even wachten voordat het nieuwe adres is. De verwachting is dat de bouw eind 2022 of begin 2023 klaar is.