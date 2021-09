'Saoedische interesse in overkopen Formule 1'

Opvallend nieuws uit het geruchtencircuit van de Formule 1-wereld. Er zouden namelijk nieuwe kapers op de kust liggen om de sport over te kopen. En dat zou gaan om wel heel spraakmakende interesse. Liberty zou namelijk langzamerhand hun interesse verliezen in de sport.

Het Zwitserse medium Blick weet te melden dat er Saoedische interesse is in de sport. Liberty Media kocht de Formula One Group in 2017 van Bernie Ecclestone en lijkt nu alweer klaar te zijn met het speeltje. Onder het regime van de Amerikanen is er niet bijster veel anders gegaan en dat lag toen der tijd wel in de lijn der verwachtingen.

Nu is er dus interesse vanuit Saoedi-Arabië om de boel over te kopen. Een opvallende wending in een wereld waar Formule 1-kopstukken zoals Lewis Hamilton zich hard maken voor mensenrechten. Saoedi-Arabië staat nu eenmaal niet op de kaart als het land met de meest humane regelgeving.

Volgens Blick zou de overname wel betekenen dat er een kans is dat er meer Grands Prix komen in het Midden-Oosten en Azië. In december trekt de Formule 1 voor het eerst naar Saoedi-Arabië voor een race en ook Bahrein en Abu Dhabi zijn al veel langer gastheer van de koningsklasse van de autosport. De interesse komt dus niet geheel uit de lucht vallen maar zal ,als de Saoedi’s daadwerkelijk tot koop overgaan, voor een hele hoop ophef zorgen.