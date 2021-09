Villeneuve: "Ze gaven hem een straf omdat hij eindigde op Hamiltons hoofd"

Het zal nog heel lang gaan over de crash van Verstappen en Hamilton in Monza. Ook Jacques Villeneuve is niet te beroerd om zijn licht te laten schijnen op het incident. De wereldkampioen van 1997 is ervaringsdeskundige als het aankomend op het toucheren met je titelrivaal en hij heeft dan ook zijn mening klaarliggen.

Na de crash werd de Nederlandse Red Bull Racing-coureur door de stewards als schuldige aangewezen. Bij de volgende Grand Prix moet Verstappen drie plaatsen naar achter op de startopstelling. Villeneuve snapt werkelijk niets van de straf. Hij doet zijn relaas bij Corriere.it: "Max was agressief. Hij kon de chicane afsnijden maar dan moest hij zijn plek opgeven. Lewis kon 10 centimeter meer ruimte geven maar hij wilde vooraan blijven. Dus het gaat over de intenties. Je kan niet iemand straffen en denken dat het opzettelijk was terwijl het contact plaatsvond meters voor het moment."

Villeneuve denkt wel te weten waarom Verstappen de zondebok is geworden. Maar hij vindt de reden hiervoor kant nog wal raken: "Ze gaven hem een penalty omdat de Red Bull eindigde op Hamiltons hoofd. Dus je krijgt een straf voor de gevolgen en niet voor de acties. En dat terwijl ze altijd zeggen dat de gevolgen niet mee tellen."