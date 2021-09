Ross Brawn: "Hopelijk wordt de titel niet beslist vanachter de groene tafel"

F1 Managing Director of Motorsport van de FIA Ross Brawn hoopt dat de wereldtitel in 2021 niet wordt beslist vanachter de groene tafel. Dat schrijft Brawn in zijn column op F1.com.

Max Verstappen en Lewis Hamilton raakten elkaar in de eerste chicane halverwege de Italiaanse Grand Prix. De twee heren konden hun weg niet vervolgen en stonden vast in het grind. Max Verstappen werd gelanceerd op de verhogingen naast de chicane en landde met de achterkant van zijn Red Bull Racing RB16B bovenop de Mercedes. De achterband van de Red Bull raakte de helm van Hamilton. De Brit gaf aan dit nog nooit te hebben meegemaakt. Gisteravond deelde Hamilton via sociale media berichten waarin hij vertelde hoofdpijn en nekpijn te hebben. Gisteravond laat zei hij dat hij zich verder zal laten onderzoeken door medisch specialisten.

Max Verstappen werd door de wedstrijdleiding meer schuldig bevonden aan de crash dan Hamilton. De Nederlander kreeg twee strafpunten op zijn superlicentie en zal tijdens de Russische Grand Prix drie plaatsen worden teruggezet op de startgrid.

Ross Brawn schrijft over het incident: "De botsing tussen Verstappen en Hamilton heeft gevolgen in Rusland, aangezien de Nederlander van zijn kant een gridstraf zal uitzitten.

De fans zullen verdeeld zijn, dat weet ik zeker. Het is duidelijk dat beide coureurs het hadden kunnen vermijden. Uiteindelijk denk ik dat het een gevolg is van twee jongens die het tegen elkaar opnemen en niet willen toegeven. Het is jammer dat ze in het grind belandden, want het had een geweldige race kunnen worden - en dat is ons ontnomen."

"Ik ben geïnteresseerd om te zien welke impact dit heeft op hun voortdurende strijd om de titel. We hebben Silverstone meegemaakt, wat een groot en controversieel incident was. Persoonlijk zou ik niet zeggen dat het de dynamiek heeft veranderd. Je hebt momenteel twee hanen op het erf en we zien daar de gevolgen van."

Brawn schrijft verder: "Ik denk niet dat ze zich voor de rest van het jaar zullen inhouden, maar ik hoop dat het kampioenschap wordt gewonnen op de baan en niet wordt bepaald in de vangrails of door de stewards."