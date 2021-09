Ferrari verliest derde plaats aan McLaren in Monza: "Wij hebben alles gegeven"

Ferrari kende een moeizaam weekend in het Italiaanse Monza. Het team uit Maranello moest lijdzaam toezien hoe McLaren met hun één-twee een stevige vuistslag uitdeelde in het constructeurskampioenschap. Na de Italiaanse Grand Prix neemt McLaren de derde plaats in het kampioenschap over van Ferrari. Het rode team komt nu 13,5 WK-punten tekort op McLaren met nog acht Grands Prix te gaan in 2021.

Charles Leclerc en Carlos Sainz finishten als vierde en vijfde, terwijl Daniel Ricciardo en Lando Norris als eerste en tweede finishten. "Wij hebben alles gegeven", vertellen de Ferrari-coureurs in een video op Twitter.

“We gave it all“

Frustrerend

In de Twitter-video vertelt Charles Leclerc: "Wij hebben alles gegeven vandaag, zoals altijd, maar helaas was het niet genoeg om op het podium te komen en dat is frustrerend." Carlos Sainz vult aan: "Het was zó dicht bij: hadden constant zicht op de podiumplaatsen, maar helaas dit weekend misten wij net dat beetje extra om daar te komen."

Vooruitgang ten opzichte van 2020

Leclerc vult aan: "Dat is zo, maar de snelheid was beter dan wij hadden verwacht toen wij hier arriveerden, zeker na de race hier van vorig jaar waar wij enorm worstelden op dit circuit. Het is goed om die vooruitgang te zien dus nu zullen wij ons best doen om beter en beter te worden."

Carlos Sainz crashte eerder nog fors tijdens de Italiaanse Grand Prix, maar herstelde zich daarna. De Spaanse Ferrari-coureur spreekt van een overwegend positief weekend voor het team. "Het was al met al een positief weekend vergeleken met vorig jaar. Ik herinner mij dat jullie hier vorig jaar zoveel worstelden en dit jaar kwamen wijzelf in de positie dat wij bijna konden vechten voor een podium. Dus dat is vooruitgang ten opzichte van vorig jaar, maar het is nog heel ver weg van waar Ferrari wil zijn. Ferrari wil in de positie waar McLaren zich bevond, vechtend voor een één-twee in onze thuisrace, want dat zou geweldig zijn."

Carlos Sainz won vorig jaar nét niet achter Pierre Gasly tijdens een eveneens zinderende Italiaanse Grand Prix. Toen reed Sainz nog in een oranje McLaren. De Spanjaard kwam toen als tweede over de streep, dit jaar werd Sainz vijfde in de rode bolide.

Gebrek aan topsnelheid en worstelingen met banden

Sainz vervolgt: "Wij hebben ons weliswaar dichter bij (de kop, red.) gebracht, maar helaas hebben jullie gezien dat wij nog steeds niet sterk genoeg zijn op de rechte stukken, wij zijn nog niet snel genoeg soms qua banden waardoor wij nog niet echt in het gevecht komen. Hoe dan ook: wij blijven volop vechten en wij voelden de steun van alle Tifosi en dat gaf ons een extra steuntje in de rug om er toch goed voor te staan dit weekend."

McLaren heeft een puntentotaal van 215 punten, terwijl Ferrari op 201.5 WK-punten staat in de voorlopige stand voor het constructeurskampioenschap. Er zijn nog acht Grands Prix te gaan.