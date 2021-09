Christian Horner over crash Verstappen en Hamilton: "Dit was een race-incident"

Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat er geen schuldigen aan te wijzen zijn bij de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en Max Verstappen. De baas van Max Verstappen spreekt van een race-incident.

Horner zegt na de race dat Hamilton Verstappen aan het begin van de bocht wel genoeg ruimte geeft, vertelt hij bij Sky Sports F1. "Max had het momentum. Lewis geeft hem daar genoeg ruimte en dan zit hij aan de binnenkant. ik denk dat Lewis genoeg ruimte gaf tijdens de aanloop naar bocht 1 en ik denk dat onze mening zou zijn dat Lewis hem misschien te veel afkneep in bocht 2."

Bij F1.com zegt Horner: "Wij vonden dat wij op zijn minst op het podium hadden moeten staan, of Daniel hadden moeten uitdagen. Het is een vervelend ongeluk, godzijdank is er niemand gewond geraakt. Verstappen zat er ver genoeg bij om meer ruimte te krijgen van Hamilton. Je kunt dit verhaal van twee kanten aanvechten, dus als je dan eerlijk bent dan zou je dit een race-ongeluk kunnen noemen. Het is heel moeilijk om de schuld bij dat incident toe te wijzen. Ik denk dat hij (Verstappen, red.) het recht verdiende om wat meer ruimte te hebben, ik zou teleurgesteld zijn als Toto dit zou zien als een opzettelijke overtreding."

Ook bij Sky Sports herhaal Horner dat hij meent dat er geen schuldige aan valt te wijzen voor het incident. "Ik denk dat het er tussenin zit, je zou zeggen dat het een race-incident was. Maar ik denk echt dat je zou kunnen beweren dat Max naar links had kunnen uitwijken en je zou kunnen beweren dat Lewis hem meer ruimte had moeten geven. Ik denk dat je bij dit incident heel moeilijk de schuld meer aan de ene kant of de andere kant te leggen."