Max Verstappen wist achter Bottas: "Ook al zou ik tweede blijven, ik zou toch wel vooraan starten"

Max Verstappen zat berekenend achter het stuur van zijn Red Bull Racing RB16B tijdens de sprintrace op Monza. De Limburger werd tweede, maar deed geen poging om Valtteri Bottas in te halen. Verstappen wist dat hij sowieso wel van pole zou starten als hij achter de Fin zou blijven rijden.

Dat zegt de Limburger tijdens de persconferentie na afloop van de sprintrace op zaterdag. De sprintkwalificatie werd gewonnen door Valtteri Bottas in de Mercedes, terwijl Verstappens opponent voor de wereldtitel Lewis Hamilton terug was gevallen naar de vijfde plaats.

Tijdens de personferentie na alfoop van de korte race wordt Verstappen gevraagd of hij bewust achter Bottas bleef hangen, wetende dat hij toch wel van pole zou starten tijdens de hoofdrace vanwege de motorpenalty van Bottas.

Verstappen: "Het was verstandig druk zetten, gewoon om te zien wat het tempo is. Valtteri was na één of twee ronden al een beetje op mij uitgelopen, dus ik voelde vooral aan hoe mijn auto eraan toe was. Ik had natuurlijk nooit echt het gevoel dat ik zou gaan inhalen. Ik probeerde gewoon dichtbij te blijven en kijken waar wij kunnen verbeteren met ons pakket en om te kijken hoe hun auto reageert op de kerbstones, hoe hun auto door de bochten gaat, hoe hun bochtensnelheid is en dat soort dingen. Ja, ik wist natuurlijk ook dat, zelfs als ik gewoon tweede zou worden, ik morgen (zondag dus, red.) toch als eerste start."