Charles Leclerc naar zesde positie in sprintrace voor Tifosi: "Dit was het beste dat wij konden"

Charles Leclerc reed tijdens de sprintrace voor de aanwezige Tifosi naar de zesde plaats: "Dit was het maximale dat wij konden doen", geeft de Ferrari-coureur na afloop toe.

"Wij hebben het maximale uit ons pakket gehaald en natuurlijk hadden we graag in de positie gezeten dat we meer konden vechten. We hebben echt geprobeerd ons potentieel te benutten en tijdens de hoofdrace zullen wij weer hetzelfde doen", zo vertelt de Ferrari-coureur in gesprek met Lawrence Barretto van F1.com