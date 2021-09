Brawn gematigd tevreden: "Graag closer gevecht willen zien aan de kop"

Na de sprintkwalificatie op Monza kan men langzamerhand conclusies trekken over het nieuwe format. Ook Formule 1-bons Ross Brawn heeft na twee sprints gezien wat er kan gebeuren.

Na afloop van de sprintkwalificatie op Monza verschijnt de Brit voor de camera's van Sky Sports. Hij kijkt gematigd tevreden terug op de sprint: "Ik denk dat we graag een closer gevecht hadden willen zien aan de kop. We zagen een aantal leuke gevechten in het middenveld. Maar, we hebben een andere race morgen dan dat we gisteren verwachtte. Dat is een sterk element van de sprint."

Volgens de ervaren Brawn is de feedback van de heren coureurs veelal positief. "Ze zijn positief. We hadden een meeting na Silverstone, maar ze waren echt positief. Ze kwamen met goede plannen voor verbeteringen. Ze willen meer punten zien." Voorlopig krijgt alleen de top drie punten na de sprint.