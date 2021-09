Hamilton lijkt gevecht met Verstappen op te geven: "Zal makkelijke winst voor Max worden"

Het was niet de sprintkwalificatie die Lewis Hamilton voor ogen had. de Britse regerend wereldkampioen werd bij de start voorbij gestoken door Verstappen en de beide McLarens.

Na afloop van de sprintrace is Hamilton dan ook geen wolk van enthousiasme. Tegenover de internationale media besprak hij wat hij verwacht van morgen: "Je zag de snelheid van de Red Bull. Ik weet niet of hij sneller was dan Valtteri, maar hij start op pole nu. Dus het zal een makkelijke overwinning voor hem worden. Ik moet gaan proberen om langs die McLarens te komen."

Hamilton ziet dat de Red Bulls steeds sneller en sneller worden. Na afloop reageert hij dan ook verslagen: "Ik denk dat ze meer snelheid hebben dan ze het hele jaar al hebben. Ze komen elke week met updates. Mij is verteld dat ze maar in 1 race geen updates hadden."