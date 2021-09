Wolff over Albon-soap: "Zou ook niet willen dat iemand zich mengt in rijderskeuze"

Deze week werd duidelijk dat Alexander Albon in 2022 voor Williams gaat rijden. Dit betekent dat er een Red Bull-piloot gaat rijden in een auto met Mercedes motor. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er ongetwijfeld niet al te blij mee. Maar op Monza laat hij weten dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Eerder liet Toto Wolff weten dat hij wilde dat Albon zijn Red Bull-contacten zou doorsnijden. Wolff zat er niet op te wachten dat er een coureur van de concurrent met zijn motoren gaat werken. In gesprek met Autosport.com krabbelt hij echter een beetje terug: "Als ik bij Williams zat zou ik niet willen dat iemand zich mengt in onze rijderskeuze"

Het zou overigens ook niet kunnen volgens Wolff: "We hebben ook geen contractuele rechten die we kunnen inzetten. Dit omdat ik denk dat het niet goed is om je te bemoeien met het kiezen van coureurs." Contractueel mag het dus niet maar Wolff sprak zich er in de openbaarheid wel meerdere keren over uit.

Uiteindelijk is het voor Wolff met een sisser afgelopen. Er zijn namelijk afspraken gemaakt tussen Albon en Williams. Wolff daarover: "Wat belangrijk voor ons was is dat als er een coureur van een andere Power Unit-fabrikant gaat rijden voor een team met onze motoren dat er dan duidelijke en strenge contractuele afspraken worden gemaakt. Dat gebeurde altijd in goede harmonie met Williams. Ze weten exact waar we vandaan komen en wat belangrijk voor ons is om te beschermen."