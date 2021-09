David Coulthard over George Russell: "Hij is het echte werk"

Het hoge woord mocht er deze week uit bij George Russell. De Britse coureur is in 2022 Mercedes-coureur naast Lewis Hamilton. Hij zal daar Valtteri Bottas gaan opvolgen en de verwachtingen zijn nu al hoog. Veel mensen zien het wel zitten in Russell.

Ook oud-coureur David Coulthard verwacht veel van de jongeling. In gesprek met givemesport.com gaat hij in op het kunnen van Russell: "Ik denk dat George Russell het echte werk is. Hij is een aanstormend talent en hij liet al zien wat hij kan toen hij in Bahrein in viel. Geen disrespect voor Valtteri ,hij is een hele snelle coureur en een Grand Prix-winnaar, maar sport gaat over momentum."

Nu is Nicholas Latifi nog de teamgenoot va Russell. Het lukt de Brit vrijwel altijd om Latifi te verslaan in onderlinge duels. Of dat volgend seizoen weer zal lukken is de vraag. Zijn teamgenoot is dan namelijk de sluwe zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Coulthard denkt dat Russell op zijn hoede moet zijn: "Hij moet echt alert zijn. Hij gaat Lewis niet op pure snelheid verslaan. Lewis is een van de snelste, of beter nog de snelste coureur van het laatste decennium. Maar ik denk dat George het talent heeft om die snelheid te evenaren."