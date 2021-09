Jos Verstappen per helikopter naar ziekenhuis gevlogen tijdens GP Zandvoort: "Hij kon niet meer recht lopen"

Jos Verstappen is tijdens de Grand Prix van Zandvoort per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen om zich te laten onderzoeken vanwege darmklachten. Dat bevestigt het ANP na berichtgeving in De Telegraaf. Verstappen heeft volgens manager Raymond Vermeulen zich laten onderzoeken in het ziekenhuis en kon niet meevieren toen zoon Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort won. "Hij heeft Max online zien winnen", zegt manager Raymond Vermeulen tegen het ANP.

,,Jos had al een paar dagen last van zijn darmen. Hij heeft tot halverwege de race gekeken, maar kon toen niet meer recht lopen.” Verstappen zou naar het buitenland moeten en heeft gekozen om zich in een Nederlands ziekenhuis te laten onderzoeken. Allemaal uit voorzorg. Hij kon daarna weer huiswaarts. Het gaat allemaal prima met Jos”, zo wordt Vermeulen geciteerd. De Telegraaf schrijft dat er eerst werd gedacht aan problemen met zijn galblaas, of nierstenen. Verstappen bleek echter ontstoken darmen te hebben en heeft antibiotica gekregen. ,,Daarna moet het weer goed gaan”, zo schreef De Telegraaf maandagochtend.

Manager Vermeulen reist dit weekend met Verstappen mee naar Monza. Het is de bedoeling dat Jos Verstappen er in Rusland weer bij is om Max Verstappen te begeleiden bij de Grand Prix in Sotsji, eind deze maand. Op Twitter reageert de 49-jarige Verstappen dat het inmiddels weer goed met hem gaat. "Alles goed met mij. Onkruid vergaat niet", zo schrijft Jos Verstappen.

Alles goed met mij. Onkruid🍀vergaat niet😜 — Jos Verstappen (@MaVic009) September 6, 2021

Max Verstappen nam met zijn overwinning op Zandvoort de leiding in het WK weer over van Lewis Hamilton. Verstappen heeft nu drie WK-punten meer dan Lewis Hamilton.