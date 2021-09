Stevige kritiek op Nikita Mazepin: "Ik zou echt bang zijn"

Het was niet het weekend van Nikita Mazepin. De Russische Haas-piloot maakte het in Zandvoort weer eens te bont. Het komt de toch al gebutste reputatie van Mazepin niet ten goede.

In de openingsfase van de Nederlandse Grand Prix was Mazepin in een felle strijd verwikkeld met zijn teamgenoot Mick Schumacher. Op het rechte stuk besloot de Rus naar rechts te sturen en hiermee drukte hij Schumacher bijna de pit wall in. De Duitser moest vol in de remmen door de actie van Mazepin.

De kritiek was achteraf niet mals. Tegenover de Duitse tak van Sky sprak Nico Rosberg zijn zorgen uit: "Als ik in een duel zou zijn verwikkeld op het rechte stuk met Mazepin zou ik echt bang zijn. Het is niet goed wat hij hier uitspookt." Ook Micks oom Ralf Schumacher sprak bij Sky zijn ongenoegen uit: "Zulke acties op hoge snelheid zijn echt levensbedreigend. Het team moet ingrijpen. Het risico dat hij neemt past niet bij zijn talent. Hij lijkt gefrustreerd."

Mazepin zich achteraf van geen kwaad bewust. Volgens de Rus was het een harde actie. Of zoals hij zelf zei: "Dat is hoe het altijd hoort te zijn." Het is afwachten of de acties van Nikita Mazepin een staartje zullen krijgen. Maar de kans daarop is zeer klein. De Rus brengt veel geld in het laatje van Haas.