Lewis Hamilton kritisch op strategische keuzes van Mercedes: "Ik verloor juist tijd"

Lewis Hamilton is kritisch op de strategische keuzes van zijn Mercerdes-team tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Het team probeerde de Limburger Verstappen via een undercut te verslaan, maar dat lukt het team niet. De eerste pitstop druurde een seconde langer dan de stop van Max Verstappen, bij de tweede pitstop kwam men misschien wel te vroeg naar binnen. Daarna verloor Hamilton tijd aan achterblijvers.

Verstappen won voor het oog van de natie en voor het oog van de gehele koninklijke familie zijn thuisrace. Voor het eerst in 36 jaar racte de Formule 1 weer op het circuit door de duinen. 36 jaar geleden was het wijlen Niki Lauda die de Grand Prix op zijn naam schreef.

Tegen Sky Sports F1 zegt Lewis Hamilton na de race: "Hadden we maar geen verkeer gehad. Ik verloor ongeveerd een seconde op Max, terwijl ik juist tijd goed moest maken. Ik weet niet hoe ze dat niet konden zien aan de pitmuur, maar het is wat het is en we komen de klap wel weer te boven. Het was niet heel lastig om de banden onder controle te houden, maar ik zat op drie seconden en dan heb je wel last van de vuile lucht. De banden waren eigenlijk best goed dit weekend. Ik ging de hele race vol gas, dus van bandenmanagement was dus niet veel sprake. Ik probeerde zo dicht mogelijk bij Verstappen te blijven, maar zij waren van een ander niveau. Max was echt heel snel en ik had geen antwoord op die snelheid. Deze laatste race had Red Bull weer een upgrade meegenomen en wat zijn ze snel."