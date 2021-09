Kritische Rosberg: "Valtteri, dat kan je niet doen!"

Mercedes moest in Zandvoort hun meerdere erkennen in de ontketende Max Verstappen. Toch liet de Duitse succesploeg her en der wat steekjes vallen. En dat is iets wat 2016-wereldkampioen Nico Rosberg ook opviel.

Bij zijn vrienden van Sky Sports was hij kritisch: "Ze hadden zo een paar momentjes, Niet hun normale hoge niveau op het gebied van strategie. Iets is er aan de hand. Vanavond zullen serieuze discussies zijn. Eerst moeten de coureurs al de data zien. De basis van de gesprekken zullen over het verkeer gaan waar Hamilton in terecht kwam. Wat ik ook slecht vond vandaag was dat Bono zo onduidelijk was richting Lewis. Dat was beneden peil van Bono."

Tegen het einde van de race ging Valtteri Bottas op eens de snelste ronde rijden, iets wat het team hem afraadde. En het was ook tegen het zere been van de kritische Rosberg: "Dat ene punt is niks waard voor Valtteri, dus je creëert een groot probleem. Ook al ging hij langzamer in de derde sector, hij pakte hem wel. We gingen uit ons dak in de TV-ruimte. Valtteri, dat kan je niet doen!"