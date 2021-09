Koning Willem-Alexander: "Nederland heeft zich van zijn beste kant laten zien"

Koning Willem-Alexader zegt tegen ZiggoSport dat Nerderland zich van z'n beste kant heeft laten zien tijdens de F1 Heineken Dutch Grand Prix.

Koning Willem-Alexander zei na afloop: "Ik heb zeker meegezongen met het volkslied, maar ik heb met name daar staan genieten van de passie van alle mensen en de waanzinnige race met de gedroomde winnaar. Dit is ook een felicitatie waard aan alle Nederlanders die Hamilton hebben gerespecteerd en heb hemmen gegroet en hem hebben gewaardeerd voor wat hij kan. Ik wil echt zeggen dat het een sportief evenement was waar Nederland zich van zijn beste kant heeft laten zien."

