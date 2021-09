Max Verstappen voorafgaand Nederlandse Grand Prix: "Ik ga m'n best doen"

Vandaag is de dag waar veel Nederlandse Formule 1-fans al zo lang op wachten, de Nederlandse Grand Prix. Om 15:00 doven de lampen en zal Max Verstappen er alles aan doen om de wedstrijd om zijn naam te schrijven.

Voorafgaand de race vond de traditionele drivers parade plaats waar ook Max Verstappen aanwezig was. Interviewer van dienst Jack Plooij vroeg de Red Bull-piloot wat de verwachtingen zijn: "Ik kijk er naar uit. de support vandaag is ongekend. We gaan het proberen mooi af te sluiten met een overwinning."

Staand voor een ware oranje zee beloofde Verstappen alles op alles te zetten op deze historische middag: "Ik ga m'n best doen." Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez stapte voor het laatste stukje van de drivers parade van de vrachtwagen af en legde het laatste stukje af per golfkar.