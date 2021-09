Nico Rosberg: "Verstappen is in bloedvorm"

Nico Rosberg zegt op Sky Sports F1 dat Max Verstappen in bloedvorm is. Dat stelt de wereldkampioen van 2016 na de bloedstollende kwalificatie waarin Max Verstappen slechts een paar duizendsten van een een seconde sneller bleek dat de Britse Lewis Hamilton in de Mercedes op Zandvoort. Verstappen werd tijdens de kwalificatie van de F1 Heineken Dutch Grand Prix toegejuicht door 70.000 uitzinnige fans langs het glooiende circuit door de Noord-Hollandse duinen.

Met zijn snelste ronde gaf Max Verstappen zijn thuispubliek precies waarvoor zij kwamen. Met zijn bijzonder snelle ronde wist de Limburger zijn tiende pole position van zijn loopbaan veilig te stellen voor het oog van de duizenden op de tribunes.

Nico Rosberg zei tijdens de kwalificatie dat Verstappen in bloedvorm is en moeilijk te pakken zal zijn. Rosberg: "Dat rondje was spectaculair. Max was in ongelofelijke vorm. Hij heeft zo veel zelfvertrouwen, hij vliegt gewoon, out there. Als alles normaal verloopt, dan wordt het moeilijk om hem te pakken."