Lewis Hamilton krijgt nieuwe versnellingsbak

Lewis Hamilton had wat problemen op de vrijdag. Na ongeveer tien minuten viel de Britse Mercedes ster stil in de tweede vrije training. Maar voor de kwalificatie is de Brit op volle oorlogssterkte.

Hamilton is een van de coureurs die in de kwalificatie met een nieuwe versnellingsbak zal rijden. Het zal de Brit geen straf opleveren behalve als hij tijdens de kwalificatie zijn bak kapot rijdt.

Hamilton is bij lange na niet de enige coureur die met een nieuwe versnellingsbak gaat kwalificeren. Naast Hamilton zullen nog 9 andere coureurs aan de gang gaan met een gloednieuwe bak. Onder andere Fernando Alonso, Daniel Ricciardo en ook Carlos Sainz en George Russell horen ook tot dit groepje. Het is afwachten of dit Hamilton gaat helpen.