Vettel: "Over het algemeen een aardige middag"

Het was de gebeurtenis van de ochtend: de motorproblemen van Sebastian Vettel. De problemen met zijn Aston Martin legde de halve eerste vrije training stil.

Ondanks alles is de goedlachse Duitser toch tevreden. In gesprek met Sky Sports kijkt hij terug op de dag: "Ik denk dat het over het algemeen een aardige middag was. We hadden wat inhaalwerk te doen en ik moest snel in een ritme komen maar het helpt dat ik hier jaren terug ben geweest. Ze hebben niet zo bijster veel aan het circuit verandert en dat is fijn."

De viervoudig wereldkampioen was in de middag na een kwartier al weer op de baan te vinden. Opvallend aangezien zijn ochtend compleet in het water viel door problemen met de motor. Zijn team heeft dit snel opgelost.