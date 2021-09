Spa-motor van Norris kan nog worden gebruikt

Vorige week zaterdag crashte Lando Norris keihard tijdens de Belgische kwalificatie. De auto was compleet afgeschreven en Norris kreeg een dag later een gridstraf voor het veranderen van onderdelen. Maar gelukkig voor McLaren lijkt het belangrijkste onderdeel nog tip top in orde te zijn.

Teambaas Andreas Seidl liet in Zandvoort weten dat de motor nog te gebruiken is. In gesprek met Motorsport.com ging de Duitser hierop in: "Alle checks zijn gedaan en tot nu toe ziet alles er goed uit." En dat is goed nieuws want hierdoor hoeft Norris niet nog een motor te gebruiken.

Het is volgens Seidl altijd afwachten of de motor goed gekeurd wordt: "Uiteindelijk krijg je pas groen licht als je de unit weer hebt geplaatst en weer de baan op kan. Maar alles wat onze collega's van High Performance Powertrains hebben gecheckt was oké, dus we verwachten geen problemen." In Zandvoort heeft Norris een oudere motor tot zijn beschikking. Volgens Seidl zal de Spa-motor in de opvolgende race weekends weer worden ingezet.