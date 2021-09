Max Verstappen komt met unieke helm naar Zandvoort

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft zojuist zijn nieuwe helm onthuld. De coureur rijdt voor het eerst in zijn Formule 1-carrière een officiële thuisrace, al was Spa voor hem ook al een soort thuisrace.

Verstappen mag names Red Bull Racing het opnemen tegen Lewis Hamilton van Mercedes voor het thuispubliek. Hij heeft speciaal voor deze race een nieuw helmdesign laten maken. Hierop is de Nederlandse vlag een kijkpunt met wat details op de helm.

De helm is niet volledig nieuw. De coureur met nummer 33 gebruikte ongeveer hetzelfde ontwerp bij Toro Rosso. Ook een ander helmdesign is voor Max niets nieuws voor de thuisraces. Zo laat hij voor de races in Oostenrijk en Spa Francorchamps ook een speciale helm maken.

Hieronder de foto