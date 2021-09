Kimi Räikkönen blikt terug op zijn loopbaan: "Ik heb nergens spijt van"

Gister kondigde Kimi Räikkönen aan dat hij na dit seizoen stopt met de Formule 1. De wereldkampioen van 2007 is bezig aan zijn afscheidstournee en krijgt veel lof over zijn mooie prestaties in de sport.

In Zandvoort gaat de Fin bij de gebruikelijke persconferentie op donderdag nog even in op zijn vertrek: "Ik heb een goeie run gehad, ik ben blij met wat ik heb bereikt. Natuurlijk wil je winnen en het is niet makkelijk om te winnen. Ik wilde een wereldkampioenschap winnen. Ik kwam een paar keer dichtbij en ik won uiteindelijk met Ferrari, dus ik ben blij dat dat is gebeurd. En dan vooral dat dat met hen is gebeurd."

De eigenzinnige Fin veroverde veel harten met korte antwoorden en zijn stoïcijnse overkomen. Het leverde hem de bijnaam 'The Iceman' op. Ook in Zandvoort is Kimi nog gewoon zichzelf: "Voor de rest, mijn kracht of geen kracht, het kan me niets schelen. Ik heb lol gehad en ik heb het op mijn manier gedaan. Ik zou niks veranderen als dat kon omdat we hier dan vandaag niet hadden gezeten als ik iets had verandert. Geen klachten, ik kan echt niet klagen." De Fin zal dit weekend voor het eerst de Nederlandse Grand Prix rijden en dus gelijk voor hem ook de laatste keer.