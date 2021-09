Toto Wolff heeft zin in Zandvoort: 'opwindend circuit'

Dit weekend keert de Formule 1 eindelijk weer terug in Nederland. Morgen zijn de eerste vrije trainingen in Zandvoort en daar kijken veel mensen reikhalzend naar uit. Niet alleen de fans, ook de teams.

Mercedes gaat in Zandvoort weer vol de strijd aan met Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft ook zin in het bezoekje aan de Noord-Hollandse duinen. Op de site van Mercedes kijkt hij vooruit: "De Formule 1 is na tientallen jaren weer terug in Zandvoort. Het is een opwindend circuit voor de coureurs omdat het snel en golvend is. Het voelt aan als een echt old-skool circuit dus ik weet zeker dat ze er naar uit kijken om die uitdaging aan te gaan."

Wolff denkt dat de coureurs niet de enige werknemers zijn die zin hebben in het weekend. Volgens de Oostenrijker kriebelt het ook bij de rest van het team: "Als team genieten we van de uitdaging van een nieuw circuit. Dit omdat het nieuw is voor iedereen en dat betekent nieuwe mogelijkheden om voordelen te vinden. Dus we kijken er naar uit om vrijdag te beginnen en het gevecht aan te gaan met onze tegenstanders. Het is opwindend om te zien wie er bovenaan eindigt."