Max Verstappen heeft één keer eerder op Zandvoort geracet: "Toen was ik zoon van, nu is het andersom"

In 2014 wist Max Verstappen op het circuit van Zandvoort de Formula 3 Masters-race op te winnen op het duinencircuit. De voortekenen zijn dus goed nu de Red Bull Racing-coureur dit weekend aantreedt tijdens zijn thuisrace op Nederlandse bodem.

Op zijn eigen website Verstappen.com vertelt de Nederlandser hoe de baan sindsdien is veranderd. “Ik heb maar één race op Zandvoort gereden en dat was in een Formule 3-auto. In die tijd stond ik bekend als 'de zoon van', maar nu zal het andersom zijn. De baan is sindsdien natuurlijk veranderd, met een paar aangepaste bochten. Al in de F3-auto waren de bochten echt lekker en ze waren behoorlijk snel, dus ik ben benieuwd om er in een F1-auto met nog meer grip te racen."

Verstappen heeft wel een aantal showruns gedaan op Zandvoort in oude F1-wagens. Verstappen denkt dat die ervaring hem wellicht vrijdagochtend zou kunnen helpen.



Hij vertelt: "Ik ben er ook een paar keer geweest met Red Bull voor showruns in een oude F1-auto, dus ik heb een paar ronden in een Formule 1-auto gereden op de aangepaste baan, wat in de eerste paar ronden nuttig zou kunnen zijn.”