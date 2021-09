'Red Bull Racing dient klacht in over motor van Mercedes'

Volgens geruchten die rondgingen door de paddock in België heeft Red Bull Racing een klacht ingediend bij de FIA ​​over de motor van Mercedes.

Dat wordt gesteld in een video van Auto, Motor und Sport. Michael Schmidt spreekt van 'een nieuwe truc' van Mercedes, waarbij Red Bull maar ook Ferrari wrevel zou zijn ontstaan.

"Het lukte hen op een of andere manier om de lucht in het plenum in de acceleratiefase af te koelen. Dat levert in die fase aanzienlijk meer pk's op, maar niet zoveel op het einde. Dat zou kunnen als je ziet hoe Mercedes uit de bochten komt", zo stelt Schmidt in het filmpje.

Bepaalde sensoren zouden niet onder de ondergrens mogen komen, maar Mercedes zou de warmtemeters op een handige plek hebben gemonteerd, waardoor de temperaturen daarboven blijven.

Hij vervolgt: "Ik denk niet dat je onder de tien graden Celsius mag zijn en Red Bull beweert dat de sensoren zich op een plek bevinden waar het altijd zorgt dat het warm genoeg is."