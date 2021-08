Max Verstappen reduceert gat naar Hamilton in WK-stand na debacle op Spa -Francorchamps

De voorsprong van acht WK-punten die Lewis Hamilton had op Max Verstappen voorafgaande aan de Belgische Grand Prix, is na de Belgische optocht achter de safetycar gereduceerd tot een verschil van slechts drie WK-punten.

Het team van Red Bull Racing wist de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen tot slechts zeven WK-punten.

Max Verstappen en de negen coureurs die direct achter hem reden kregen de helft van het puntenaantal dat bij een 'normale' race wordt toegekend. Daarvoor hoefden de rijders slechts drie ronden achter de safetycar te blijven rijden. Het is sinds 1950 pas vijf keer eerder voorgekomen dat er halve punten werden uitgereikt in de Formule 1.

Zesde overwinning voor Verstappen in 2021

Voor Max Verstappen betekende het zijn zesde overwinning van dit seizoen, want de prestatie telt officieel mee als een grand-prix-overwinning. George Russell beleefde zijn eerste podium en hij was zichtbaar blij en trots op die prestatie. Hij wist op zaterdag indruk te maken door zijn bolide als tweede snelste te kwalificeren. Het lukte Lewis Hamilton wederom niet om zijn honderdste grand-prix-overwinning binnen te slepen en het record te verbreken.

"Balen dat we geen fatsoenlijke ronden konden racen"

Max Verstappen zei na afloop: "Het is echt enorm balen dat wij geen fatsoenlijke rondden konden rijden, maar de omstandigheden waren echt behoorlijk verraderlijk daarbuiten. De winst op Spa telt officieel mee als zijn zestiende Grand Prix-overwinning in zijn loopbaan. Verstappen zei direct erbij dat dit niet is zoals hij graag zou willen winnen. Volgens hem staan de echte winnaars in Spa vooral langs de baan.

"Geld regeert"

Lewis Hamilton zegt na afloop van de race dat hij hoopt dat de fans hun geld terug zullen krijgen en dat geld regeert.

Hamilton: "Niemand kan er iets aan doen, maar het was voor iedereen wel duidelijk dat het weer niet beter zou worden. Ze hebben ons het circuit op gestuurd om twee ronden te laten rijden, dat was het. Het is vooral spijtig voor de fans, die mensen waren fantastisch. Ik mag aannemen dat zij hun geld terugkrijgen. We zijn maar voor één reden de baan op gestuurd: het geld regeert. Het is allemaal een geldkwestie", zo wordt de regerend wereldkampioen geciteerd door REUTERS.