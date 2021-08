Vettel denkt dat Masi niet blij is met beslissingen

Sebastian Vettel barstte vanmiddag in woede uit over de boordradio. De Duitser was woest dat er geen rode vlag werd gezwaaid door de weersomstandigheden en kreeg zijn gelijk toen Lando Norris vol in de banden schoot.

Achteraf zat de Aston Martin-coureur er nog steeds mee. De viervoudig wereldkampioen liet zich hierover uit voor de camera's van Sky Sports: "Ik denk dat Michael Masi ook niet trots is op wat er is gebeurd. Ik denk dat het altijd makkelijk is om de wijsneus achteraf uit te hangen maar ik denk dat het tijd is dat we meer moeten luisteren naar de informatie die wij doorgeven."

Vettel was de eerste coureur achter Norris en was dan ook als eerste ter plaatse bij het ongeval. Volgens de Duitser had dit echter nooit mogen gebeuren: "De waarheid is dat we de sessie nooit hadden mogen starten." Na de crash van Norris lag de sessie inderdaad geruime tijd stil tot dat men besloot om de overige coureurs weer de baan op te sturen.