Helmut Marko wil geen grote risico's nemen in de kwalificatie

Het lijkt een kletsnatte kwalificatie te worden in Spa. Het is belangrijk om geen brokken te maken in de kwalificatie. Ook bij Red Bull is dit duidelijk.

Voor de camera's van het Oostenrijkse ORF sprak Red Bull-adviseur Helmut Marko zich uit over de rest van het weekend: "Ik denk dat we het veilig moeten spelen en de kwalificatie en race met veel downforce moeten rijden. Vooral omdat de weersomstandigheden zo snel veranderen.

In de regen komt het talent van de coureurs vaak naar boven drijven. Marko weet zeker dat zijn coureurs het goed zullen doen: "Max is goed in vorm, zijn uitglijder gister heeft hem niks gedaan hij was gewoon een beetje overmoedig. En Perez is ook steeds beter in vorm aan het komen."