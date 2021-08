Leclerc krijgt nieuw chassis na crash op vrijdag

De crash van Charles Leclerc krijgt een staartje. De Monegask maakte gister in de tweede vrije training een foutje in Les Combes en belandde in de bandenstapel.

Leclerc's team Ferrari meldt deze ochtend dat het chassis te zwaar beschadigd is. De Monegask zal met een nieuw chassis aan de start verschijnen van de derde vrije training en de kwalificatie.

De Monegask liet gisteren weten niet geheel tevreden te zijn na de trainingen. In de eerste training wist Leclerc zijn SF21 nog naar een vierde tijd te sturen maar ik de tweede training noteerde hij , mede door zijn crash, slechts de 18e tijd.