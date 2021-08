Davina Michelle zingt het Wilhelmus op Zandvoort

Zangeres Davina Michelle zingt vooraf aan de Nederlandse Grand Prix het Wilhelmus. "Het is erop of eronder", zei de zangers eerder deze week bij Radio 538. Als je één woordje fout doet, daar ben ik het allerbangst voor. Dat je gewoon het volkslied fout zingt. Ja, dan denk ik dat ik toch maar emigreer of zo."

Het Wilhelmus wordt gespeeld door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Eerder deze week werd bekend dat de flypast met straaljagers en helikopters niet doorgaat, vanwege "de situatie in Afghanistan", zo schreef het Ministerie van Defensie.



"Geen blote kont"

De begeleiding door het orkest stelt de zangeres enigszins gerust. "Die hebben flink uitgepakt, dus ik sta daar niet helemaal in mijn blote kont. Er wordt best wel een grote begeleiding omheen gemaakt. Het wordt een groot ding."

Als de lampen boven het rechte stuk doven op 5 september, dan zal blijken of er iets te zingen valt voor de Nederlandse Max Verstappen-fans. Momenteel komt Verstappen acht WK-punten tekort op Lewis Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 in 2021.