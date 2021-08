Met acht WK-punten méér dan zijn naaste rivaal voor de wereldtitel komt Lewis Hamilton deze dagen aan in België waar dit weekend de Grand Prix wordt gereden op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps. In een video op Twitter blikt de regerend wereldkampioen alvast vooruit op de Belgische Grand Prix in de Ardennen. De Britse Mercedes-coureur kijkt geheel op eigen wijze vooruit op de parel op de F1-kalender.

Eén ding wordt duidelijk uit de video: een gemakkelijke opgave gaat het niet worden om over de streep te komen in België, laat staan als eerste.

The second half of the F1 season resumes with the #BelgianGP 🎉



Home to some of the most iconic corners on the F1 calendar, @PETRONAS and @MercedesAMGF1 will be sure to bring #TheEnergyWithin this weekend 👏 pic.twitter.com/gb29VUc1oq