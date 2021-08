Gerhard Berger: "Dit is uniek"

Volgens F1-legende Gerhard Berger is de wereld van de Formule 1 getuige van een "unieke" strijd om het wereldkampioenschap van dit jaar.

De Oostenrijker is nauw verbonden met Red Bull. De DTM-baas zegt nu dat Max Verstappen op koers lag voor de titel van 2021 totdat Lewis Hamilton van Mercedes het in de meest recente races omdraaide. Zulks vertelt Berger in gesprek met Speed ​​Week.

"Kort geleden had ik gezegd dat Max het dit jaar zou doen, maar je moet de concurrentie in de Formule 1 nooit onderschatten of iets als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Max had met een comfortabele voorsprong naar Spa moeten komen, maar Mercedes en Hamilton slaagden erin om de situatie te veranderen."

Tot zover niets nieuws, maar de voormalige teamgenoot van Ayrton Senna vertelt vervolgens dat hij het gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton één van de meest unieke gevechten in de geschiedenis van de Formule 1 vindt.

Beslissing pas in laatste race?

Berger: "Ik heb veel duels in de Formule 1 gezien, maar dit is uniek", aldus de Oostenrijker. "De twee topcoureurs, de technische genieën erachter, Wolff tegen Marko: Het zijn allemaal uitstekende professionals die zorgen voor een ongelooflijk spektakel. Het zou mij niet verbazen als de beslissing voor de titel pas in Abu Dhabi valt."

Terwijl de teams allebei hun auto zullen willen doorontwikkelen om de ttitel in 2021 te winnen, moet er achter de schermen ook worden ingezet op de bouw van de bolide voor 2022 en de jaren erna. De juiste balans daarin vinden, zal zowel voor Red Bull Racing als Mercedes een lastige afweging zijn, maar beide topteams zullen dit aankunnen, denkt Berger.

"Dit duel zal de betrokkenen veel energie kosten, maar ik denk niet dat het een nadeel zal zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe auto's. Met hun personeel kunnen ze het aan."