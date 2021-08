Schumacher vindt het niet erg om dit seizoen puntloos te blijven

Dit jaar keerde de naam Schumacher weer terug in de Formule 1. Mick Schumacher maakte in Bahrein zijn debuut voor Haas en doet het vooralsnog niet slecht . De jonge Duitser maakt indruk met zijn nette en volwassen gedrag. Een verademing als je weet wat zijn teamgenoot Mazepin allemaal heeft uitgespookt.

Schumacher heeft de pech dat hij het dit seizoen moet doen met de moeilijk bestuurbare Haas. Punten liggen niet in het bereik van het team en in gesprek met Motorsport.com laat hij zich hierover uit: "Als we punten scoren is dat een grote bonus. Dat is waar we op hopen. Er komen ongetwijfeld een paar gekke weekenden aan en hopelijk kunnen we dan strijden om punten. Maar het is geen drama als we geen punten scoren, we wisten op voorhand dat dit en lastig jaar zou worden."

Het is dus geen big deal voor de Duitser om puntloos te blijven. Vooralsnog is de twaalfde plaats in Hongarije zijn beste resultaat. Hij viel toen het meest op toen hij in een kort maar hevig gevecht was verwikkeld met Max Verstappen. Het leverde hem veel complimenten op en de wereld zag voor het eerst iets van zijn kunnen.

Mick Schumacher zelf heeft zijn vizier ook niet op de punten gericht. Hij kijkt liever naar zijn concurrenten als maatstaf: "In het begin keek ik vooral naar Nicholas Latifi en later begon ik mijzelf meer te meten aan George Russell en probeerde ik zijn snelheid te bereiken. Ik denk dat dat mij heeft geholpen in mijn groei en progressie als coureur." Hij vergelijkt zichzelf dus niet met de prestaties van zijn teamgenoot.