Tweede Grand Prix op Zandvoort als opvulling gatenkaas-kalender blijkt geen optie

De organisatie van de Grand Prix op Zandvoort ontkracht geruchten over een mogelijke tweede Grand Prix op Zandvoort, nadat de tweede seizoenshelft een gatenkaas lijkt vanwege uitgevallen races als gevolg van de voortslepende coronapandemie.

Geluidsdagen

Zandvoort kan zich niet opwerpen als reddende engel voor de 2021-kalender, gezien het aantal geluidsdagen dat het circuit heeft. Dat vertelt Robert van Overdijk tegen de NOS. "Wij hebben een maximum aantal geluidsdagen en met de Grand Prix zijn die geluidsdagen alweer op na het weekend", aldus de directeur van het circuit.

Nadat de Grand Prix van Suzuka werd gecanceld, leek het sommigen een goed idee om twee vliegen in één klap te slaan: een tweede race, zoals bijvoorbeeld ook werd gehouden op de Red Bull Ring in Oostenrijk, zou bovendien alle problemen met de verkochte kaartjes kunnen oplossen. Ruim 30.000 tickets die wel zijn verkocht kunnen dit jaar helaas geen toegang tot het circuit geven vanwege de coronarestricties.

Van Overdijk vertelde bij NOS Langs de Lijn: "Wij hebben een goede relatie met de FOM. Zij zijn onder de indruk van hoe wij het organiseren van zo'n evenement aanpakken in Nederland. Als er dan ergens een gaatje valt, dan kijken ze ook naar ons. Ik heb nog een keer uitgezocht, maar we hebben daar niet verder over hoeven praten."

Politieke onwil

Volgens van Overdijk zou een tweede Grand Prix theoretisch gezien mogeiljk zijn als de races vlak na elkaar gehouden zouden kunnen worden, maar hij verwacht niet dat het politieke enthousiasme groot zou zijn als de organisatie een tweede race zou willen opzetten op het circuit door de duinen.

Over ruim anderhalve week strijkt het F1-circus neer op Nederlandse bodem. Op 3 september zijn de eerste vrije trainingen, dan zullen Max Verstappen, Lewis Hamilton en de andere coureurs hun stuurtje een zwaai naar rechts geven om hun bolides het vernieuwde CM.com Circuit Zandvoort op te sturen.