Opmerking Marko over "prestatie-kloof" Verstappen vs. Perez leidt tot wildste geruchten

De wildste geruchten doen de ronde dat Valtteri Bottas voor Red Bull Racing zou kunnen rijden in 2022. Volgens de Russische TV-commentator Alexey Popov is er reden genoeg om te twijfelen aan de laatste geruchten over de huidige tweede coureur van Mercedes.

"Als die optie zich ineens voor zou doen en Red Bull bottas vastlegt, dan zou ik erg verbaasd zijn. Wat mij betreft is de kans daartoe vijf procent."

"Prestatie-kloof" Verstappen versus Perez

Helmut Marko onthulde dat hij in Spa of Zandvoort pas bekend kan maken wie de coureurs in 2022 worden bij zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Marko gaf toe dat er zorgen zijn over het verschil in prestaties tussen Max Verstappen en de 31-jarige Sergio Perez. Marko zei onlangs over Sergio Perez: "Er is een gat naar Max en hij is niet blij. Wij dachten dat hij dichterbij zou zitten en consistenter zou zijn. Toen hij Max' afstellingen probeerde werkte dat niet en dus probeert hij zijn eigen afstellingen. Al onze tweede coureurs hebben datzelfde probleem", voegde Marko toe.

Of het door de zomervakantie komt, waarbij er toch nog geschreven moet worden terwijl het nieuws zich maar mondjesmaat aandient, is niet bekend, maar geruchten gaan over het wereld wijde web dat Valtteri Bottas nu wel eens een contract zou kunnen tekenen voor 2022 om teamgenoot van Max Verstappen te worden. De Russische Tv-commentator van Match TV gaat dieper op de geruchten in.

"Druk op Mercedes"

Popov: "Het zou kunnen dat Dr. Marko meer druk probeert uit te oefenen op Mercedes. Een andere optie is dat journalisten gewoon iets te schrijven moeten hebben tijdens de zomerstop. Fulvio Solms, journalist voor Corriere della Sera, schrijft dat het goed mogelijk is dat Toto Wolff er nog helemaal niet uit is of hij Bottas wil behouden voor 2022. "Het is een ingewikkelde situatie voor hen, want er zijn drie partijen die er wat over te zeggen hebben: Wolf, de Daimler-group en natuurlijk Hamilton", aldus Solms.

"Wolff zal de balans rondom Hamilton niet willen verstoren in een jaar van technische revolutie, dus wellicht wacht hij totdat Bottas weer zijn vorm herpakt."