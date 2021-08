Binotto wil dat Sainz minder foutjes maakt

Carlos Sainz is sinds dit seizoen Ferrari-coureur en vult dat niet slecht in. Toch is er wel wat aan te merken op de prestaties van de Spanjaard. Zijn gekrulde teambaas heeft zo nog wel een opdracht voor zijn Spaanse snelheidsduivel.

Sainz wist dit seizoen al twee podiumplekken te pakken, al was hij zonder de diskwalificatie van Vettel in Hongarije gewoon vierde geworden. In de stand om het wereldkampioenschap staat hij zesde, vlak voor zijn teamgenootje Leclerc. Zijn teambaas Mattia Binotto laat in gesprek met Motorsport.com weten nog wel wat te verwachten van Sainz: "Wat ik verwacht in de tweede seizoenshelft , en volgensmij heeft hij dat zelf ook gezegd, is hij tot nu toe niet in staat geweest om een foutloos weekend neer te zetten. Er zit altijd ergens een foutje."

Belangrijk

Binotto laat weten dat belangrijk is voor de voormalig teamgenoot van Max Verstappen: "Of het nou in de kwalificatie, de start of de race is. Dus ik verwacht dat hij door zal gaan met het leren kennen van het team en het leren kennen van de auto. En zo zal hij hopelijk een foutloos weekend gaan neerzetten, wat volgensmij heel belangrijk is voor hem."

De Spanjaard is eigenlijk best goed op weg. Hij veranderde in de winter van team en presteert met dat in het achterhoofd naar behoren. Van de coureurs die van team zijn veranderd presteert alleen Sergio Perez beter. Maar Sainz weet bij het team van het steigerend paard vooralsnog zijn teamgenoot in de tussenstand te slim af te zijn. Het verschil is maar een paar puntjes en het is afwachten waar hij aan het einde van de rit zal staan.