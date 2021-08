'Slimme trucjes voor 2022 niet uitgesloten, maar niet waarschijnlijk'

Volgend jaar zien de Formule 1-auto's er compleet anders uit. De nieuwe regels zullen waarschijnlijk voor een nieuwe slagvolgorde zorgen. De teams zijn allemaal al hard bezig met de 2022-auto en het is wachten wie slimmigheden zal komen. Althans als dat kan.

De hoge heren hebben het 2022-regelboek zo dichtgetimmerd dat er waarschijnlijk maar weinig kans is op dubbel diffusor-achtige trucjes. Dat betekent niet dat teams er niet naar op zoek zijn. In gesprek met Auto Motor und Sport laat Alfa Romeo's technisch directeur Jan Monchaux zich hierover uit: "Alle engineers op de auto, maakt niet uit welke afdeling, werken binnen de regels. Het zit in ons DNA om te kijken of er mogelijke mazen in de wet zitten."

De FIA zit er echter wel met de neus bovenop: "De kans op mazen in de wet is heel gelimiteerd omdat de regels heel beperkt zijn. En omdat het F1-management op de achtergrond betrokken is om de mazen te vinden en omdat de teams samen met de FIA sommige mazen in de wet zelf oplossen."

We hoeven dus niet te rekenen op dubbele diffusor-achtige snufjes. Het nieuwe team van Brawn GP kwam met deze innovatie in 2009 en had de concurrentie hiermee schaakmat gezet. Toen won Jenson Button bijna alle wedstrijden in het begin van het seizoen en had hiermee zijn wereldkampioenschap in de steigers gezet.

Maar Monchaux verwacht niet zulke acties: "Ik wil trucjes niet uitsluiten maar er zal niks in de trant van een dubbele diffusor zijn. Het zal gaan om kleine dingen." Het is voor het publiek hopen dat er niet weer één team zal zijn dat de rest van het veld op achterstand zet. Vooralsnog is het afwachten of de teams met dingetjes gaan komen.