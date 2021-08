Officieel: Mercedes trekt stekker uit hun project in elektrische klasse Formule E

Mercedes-Benz stopt eind 2022 met hun raceteam in de Formule E. Dat maakt de Duitse autofabrikant zojuist bekend. Het team won zondag met Nyck de Vries achter de knuppel. De Nederlander werd de beste van 2021, Mercedes werd het beste team en kondigt nu dus hun vertrek aan. Het nieuws is geen schok en de spanning liep bij niemand erg hoog op toen geruchten steeds luider klonken dat Mercedes de serie wel eens kon verlaten. Dat is nu dus bevestigd.

Mercedes stapte in 2019 in de Formule E, het nam een bestaand team over. Na slechts drie seizoenen gaat de stekker er nu uit. De vonken sloegen nooit helemaal over tussen de FE en Mercedes, het merk bevestigt dat zij zich in de toekomst wat autosport betreft vooral haar energie zal steken in de Formule 1. Het Duitse merk onder leiding van Toto Wolff ziet meer spanning in de F1, bovendien wordt daar ook gebruik gemaakt van elektrische kracht.

"We willen de status van de Formule 1 als het beste laboratorium ter wereld om duurzame en efficiënte technologieën voor de toekomst te ontwikkelen en testen bevestigen", aldus het energieke persbericht.